Stage de percussions mandingues avec Kako —————————————– _Du mardi 26 au jeudi 28 Avril 2022 – 10h à 11h30_ _de 6 à 12 ans_ _Centre culturel Saint-Cyprien – 56 allée Charles de Fitte – 31300 Toulouse_ _Petit studio de danse (bâtiment danse/photo)_ Restitution avec les enfants le vendredi 29 Avril à 10h Karamoko Koné ou « Kako » propose un stage sur trois jours autour de la percussion, du djembé et du chant. Kako travaille sur une méthode d’initiation mais tient à ne pas fixer une trame de cours rigide, il préfère s’adapter à son public au fil des séances. Durant ce stage, les participants vont apprendre à se positionner autour d’un djembé, les frappes de bases, mais aussi à garder le rythme en collectif, à s’écouter et à écouter les autres. Suite aux trois matinées de stage une restitution sur scène, devant un public, est possible pour ceux qui le souhaitent ! Une place pour le spectacle “Tolon” (qui a lieu le vendredi 29 avril à 10h30, dans la salle du Chapeau Rouge) sera offerte à tous les participants du stage complet !!! Vous souhaitez payer sur place le premier jour du stage (en chèque ou espèces) ? Contactez-nous à [communication@abcactionsculturelles.com](mailto:communication@abcactionsculturelles.com) ou par téléphone au 05 34 41 14 44. Vous pouvez aussi réserver maintenant en ligne en cliquant [ici](https://www.helloasso.com/associations/abc-actions-culturelles/adhesions/stage-percussions-mandingues-avec-kako) !

