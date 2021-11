Stage de peinture pour adultes Thouars, 2 avril 2022, Thouars.

Stage de peinture pour adultes Écuries du château Rond-Point du 19 Mars 1962 Thouars

2022-04-02 – 2022-04-02 Écuries du château Rond-Point du 19 Mars 1962

Thouars Deux-Sèvres

L’École Municipale d’Arts Plastiques vous propose de vous immerger dans la peinture ou le dessin, à travers un stage de 2 jours. D’après des modèles classiques, impressionnistes, réalistes ou encore expressionnistes, l’artiste et enseignante Pascale Rémita vous invite à vous immerger dans le dessin ou la peinture et vous propose de travailler les techniques mixte : gouache, acrylique, huile, outils graphiques….

Ce stage se déroule sur 2 jours : samedi 2 avril et samedi 9 avril de 10h à 18h

+33 5 49 66 66 52

École Municipale d’Arts Plastiques Thouars

Écuries du château Rond-Point du 19 Mars 1962 Thouars

