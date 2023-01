STAGE DE PEINTURE- PAYSAGE – ELS KNOCKAERT Olargues Olargues Olargues Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Olargues EUR Pendant 2 jours je vous propose une initiation au portrait (proportions, perspective) et aux diverses techniques d’expression (huile, aquarelle, acrylique, couteau ….).

1ère journée:

le matin : vous ferez des croquis d’après modèle vivant.

l’après midi : vous prendrez contact avec différentes techniques

Une attention particulière sera portée sur la composition des fonds.

2ème journée : vous réaliserez un portrait à l’huile sur toile à partir des connaissances acquises la veille . Je travaille avec des petits groupes de 2 à 5 personnes afin que

l’accompagnement soit optimal et que chacun reparte avec un joli résultat . Les stages ont lieu toute l’année avec un minimum de 2 personnes.

A la demande pour un minimum de 2 personnes d’autres stages peuvent être organisés .

Possibilité de cours personnalisés. Matériel, repas convivial (légumes bio ,produits locaux ) et pauses café sont compris. Les stages peuvent être donnés en Français, English, Espagnol, en Nederlands Au cœur d’Olargues, Els vous accueille dans son atelier !

Vous souhaitez apprendre à peindre ou améliorer et diversifier votre technique? Ces ateliers sont pour vous!

Les stages de 2 jours s’adressent à tous, débutants ou expérimentés (petits groupes de 3 à 5 personnes) elsknockaert500@gmail.com http://www.elsknockaert.com/ ©2018-Els Knockaert-OTMC

