Stage de peinture pastel au jardin sous la pergola Bourg de Mesquer 44420 Mesquer Mesquer, samedi 6 juillet 2024.

Stage de peinture pastel au jardin sous la pergola Dan artiste peintre sculpteur vous accompagnera pour créer votre peinture acrylique, pastels ou techniques mixtes. Sur inscriptions au + tard 1 semaine avant le stage. Lieu indiqué à l’inscription. 6 juillet et 3 août Bourg de Mesquer 44420 Mesquer 1 personne: 75

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-06T10:00:00+02:00 – 2024-07-06T17:00:00+02:00

Fin : 2024-08-03T10:00:00+02:00 – 2024-08-03T17:00:00+02:00

Dan artiste peintre sculpteur vous accompagnera pour créer votre peinture acrylique, pastels ou techniques mixtes. Sur inscriptions au + tard 1 semaine avant le stage.

Lieu indiqué à l’inscription.

Bourg de Mesquer 44420 Mesquer Bourg de Mesquer 44420 Mesquer Mesquer [{« type »: « phone », « value »: « 06 18 18 09 49 »}, {« type »: « email », « value »: « danterracotta@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/stage-de-peinture-pastel-au-jardin-sous-la-pergola-mesquer.html »}]

CULTURE JEUNESSE