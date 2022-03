Stage de Peinture par Valérie de Sarrieu Gramat, 11 juillet 2022, Gramat.

Stage de Peinture par Valérie de Sarrieu Gramat

2022-07-11 – 2022-07-17

Gramat Lot Gramat

21 EUR Stage paysage à Gramat en extérieur, sur le motif,

Stage de peinture à l’huile sur le motif, acrylique possible. Etude de la composition (choix du cadrage, structures, rythme, passages).

Etude du lien couleur valeur permettant d’exprimer espace et lumière.

Cette année, nous nous pencherons sur les « mélanges » colorés limités à 3 primaires à choisir en fonction de la lumière ou du sujet.

– Une première journée consacrée à apprendre à voir et à cadrer : choix de

composition avec exemples et outil de cadrage.

Dessin : plusieurs très petits croquis afin de recherche des grandes

masses simples de valeurs, souligner les grandes lignes de structure,

crayon, fusain et feutres. Ensuite un dessin au fusain plus grand format

– La 2éme journée : une étude de peinture en valeurs seules suivie d’études

couleurs en tout petits formats.

Les autres journées, exécution sur toiles de plus grands formats d’une peinture le matin, une autre l’après-midi en se réservant la possibilité de revenir le lendemain et le surlendemain sur le même emplacement en fonction de la lumière.

Tout ceci reste très souple selon l’avancée de chacun(e), selon le temps

etc… Les toiles seront de moyen format entre 10 et 15P Les petits formats sur papier toilé teinté d’un jus acrylique.

Un jour de pause, tourisme est prévu le dernier jour soit le dimanche

Le matériel est non fourni : J’enverrai au moins 2 mois avant le stage une

liste du matériel nécessaire.

Nos stages de peinture en plein air se déroulent au Grand Couvent de Gramat, dans le parc ou à l’extérieur, en cas de mauvais temps, dans un atelier. Ils sont destinés aux individuels et/ ou aux groupes déjà constitués sur demande.

Le matériel est non fourni : envoi au moins 2 mois avant le stage une liste du matériel nécessaire.

Inscription :

Un acompte de 30% est à régler avec l’inscription.

Si nous sommes emmenés à annuler ce stage dans le cas du nonremplissage du groupe 2 mois avant la date, où en cas de mesures sanitaires

liées au Covid, nous vous informerons de l’annulation du stage et vous serez remboursés.

Lot Tourisme – C. Novello

Gramat

dernière mise à jour : 2022-03-21 par OT Vallée de la Dordogne