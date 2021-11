Stage de peinture intuitive Betz-le-Château, 3 novembre 2021, Betz-le-Château.

Stage de peinture intuitive Betz-le-Château

2021-11-03 10:30:00 – 2021-11-06 17:30:00

Betz-le-Château 37600 Betz-le-Château

450 EUR 450 Stage de 4 jours de peinture intuitive pour découvrir ou aller plus loin dans sa créativité avec Magda Hoibian artiste et facilitatrice en créativité.

Travail sur le souffle, pour se re/ concentrer et se détendre.

Travail sur la gestuelle de différentes façons.

Travail sur la couleur et la palette.

Travail en lâcher prise sur le cheminement de votre créativité avec des pistes variées pour enter en peinture via l’intuition. 3 Places seulement.

famalouest@gmail.com +33 6 61 84 82 71 https://www.peinture-intuitive.com/

Magda HOIBIAN

