STAGE DE PEINTURE – ELS KNOCKAERT

STAGE DE PEINTURE – ELS KNOCKAERT, 5 mai 2022, . STAGE DE PEINTURE – ELS KNOCKAERT

2022-05-05 09:30:00 – 2022-05-06 17:30:00 EUR 160 Au cœur d’Olargues, Els vous accueille dans son atelier !

Vous souhaitez apprendre à peindre ou améliorer et diversifier votre technique? Ces ateliers sont pour vous!

Les stages de 2 jours s’adressent à tous, débutants ou expérimentés (petits groupes de 3 à 5 personnes) dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville