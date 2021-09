Larajasse Larajasse LARAJASSE, Rhône Stage de peinture : Couleur 1 “Se laisser envahir par la couleur” Larajasse Larajasse Catégories d’évènement: LARAJASSE

Stage de peinture : Couleur 1 “Se laisser envahir par la couleur” Larajasse, 4 septembre 2021, Larajasse. Stage de peinture : Couleur 1 “Se laisser envahir par la couleur” 2021-09-04 – 2021-09-04 La Grange Bleue 585 chemin du Moulin Fayolle

Larajasse Rhône Larajasse EUR 30 50 Expérimentations tactiles et sensuelles avec les couleurs, travail autour des émotions et des couleurs. Savoir gérer la couleur. Stage de pratique, tout le matériel est fourni. Gestes barrières. Adultes, jeunes, enfants. Repas tiré du sac. lagrangebleue69@gmail.com +33 6 73 10 27 14 dernière mise à jour : 2021-08-31 par

