STAGE DE PEINTURE CHINOISE AVEC XIANGNAN GUO Arras-en-Lavedan Arras-en-Lavedan Catégories d’évènement: Arras-en-Lavedan

Hautes-Pyrénées

STAGE DE PEINTURE CHINOISE AVEC XIANGNAN GUO Arras-en-Lavedan, 2 avril 2022, Arras-en-Lavedan. STAGE DE PEINTURE CHINOISE AVEC XIANGNAN GUO Abbadiale la Maison des Arts ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

2022-04-02 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-03 17:00:00 17:00:00 Abbadiale la Maison des Arts ARRAS-EN-LAVEDAN

Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées Programme du stage : fleurs de lotus et martin-pêcheur 1er jour : Présentation de la peinture chinoise & apprendre à peindre le lotus avec la technique traditionnelle. 2e jour : Apprendre à peindre le lotus avec la technique moderne et peinture du martin-pêcheur. Tarif par personne (matériaux compris) : 160 euros – frais d’inscription 10€ inclus Nombre de participants : de 3 à 10 personnes Horaires : 10h – 17h Nous vous demandons de respecter les règles sanitaires en vigueur au moment du stage (présentation du passe sanitaire ou du passe vaccinal). Repas tiré du sac pris en commun dans le respect des règles sanitaires. Si vous avez besoin d’un hébergement, n’hésitez pas à nous en faire part, nous pourrons organiser la réservation d’un hébergement (gîte ou chambre d’hôtes). Le nombre de participants étant limité, il est nécessaire de s’inscrire. Les racines de la peinture chinoise prennent source dans un mode de pensée original qui met l’accent sur l’unicité de l’homme et du cosmos et le dynamisme ininterrompu au sein même de cet univers. Plus que la représentation d’une forme, la peinture chinoise recherche à exprimer l’âme (principe de vie), le mouvement interne des êtres. abbadiale@orange.fr http://www.abbadiale.fr/ Programme du stage : fleurs de lotus et martin-pêcheur 1er jour : Présentation de la peinture chinoise & apprendre à peindre le lotus avec la technique traditionnelle. 2e jour : Apprendre à peindre le lotus avec la technique moderne et peinture du martin-pêcheur. Tarif par personne (matériaux compris) : 160 euros – frais d’inscription 10€ inclus Nombre de participants : de 3 à 10 personnes Horaires : 10h – 17h Nous vous demandons de respecter les règles sanitaires en vigueur au moment du stage (présentation du passe sanitaire ou du passe vaccinal). Repas tiré du sac pris en commun dans le respect des règles sanitaires. Si vous avez besoin d’un hébergement, n’hésitez pas à nous en faire part, nous pourrons organiser la réservation d’un hébergement (gîte ou chambre d’hôtes). Le nombre de participants étant limité, il est nécessaire de s’inscrire. Abbadiale la Maison des Arts ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Arras-en-Lavedan, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Arras-en-Lavedan Adresse Abbadiale la Maison des Arts ARRAS-EN-LAVEDAN Ville Arras-en-Lavedan lieuville Abbadiale la Maison des Arts ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Departement Hautes-Pyrénées

STAGE DE PEINTURE CHINOISE AVEC XIANGNAN GUO Arras-en-Lavedan 2022-04-02 was last modified: by STAGE DE PEINTURE CHINOISE AVEC XIANGNAN GUO Arras-en-Lavedan Arras-en-Lavedan 2 avril 2022 Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées