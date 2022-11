Stage de peinture Centre Paris Anim’ Baudricourt Paris Catégories d’évènement: île de France

Stage de peinture Centre Paris Anim’ Baudricourt, 19 décembre 2022, Paris. Du lundi 19 décembre 2022 au vendredi 23 décembre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 11h30

. payant Coût du stage : 18 € Possibilité d’inscription sur le site https://ligueo.org Stage de peinture pour les enfants de 4 à 6 ans. Venez initier vos enfants au dessin, à la peinture dans une ambiance chaleureuse. Tout le matériel est fourni. Les enfants sont libres de laisser libre court à leur imagination et à leur créativité tout en s’amusant ! Centre Paris Anim’ Baudricourt 6 rue Simone Weil 75013 Paris Contact : https://ligueo.org 0145821419 baudricourt@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/ https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/ https://ligueo.org

