Stage de peinture alla prima avec nature morte Atelier saint Raphael Paris, mardi 6 février 2024.

Le mercredi 29 mai 2024

de 14h00 à 18h00

Le lundi 03 juin 2024

de 18h00 à 22h00

Le mardi 11 juin 2024

de 18h00 à 22h00

.Public adultes. payant

60 €

réductions, carnets de 10 stages, demandez la fiche tarifs des stages

Séances de peinture à l’huile alla prima, dans le frais, sur petits formats et d’après nature mortes ou fleurs.

Stage de peinture de 4 heures. Nous réalisons avec une petite nature morte soit un objet, soit une fleur – une peinture alla prima, cad réalisée en une séance dans le frais, sur un format de carton entoilé de petite taille. Nous utilisons une palette restreinte, extrêmement efficace, qui permet de travailler d’abord les valeurs et dans un 2e temps, les tons chauds et froids..

Le but de ce stage est de s’habituer a simplifier un sujet, en percevoir les plans et grandes masses d’ombres et lumières et de réaliser une petite huile en suivant une méthodologie éprouvée. .C’est un peu un solfège de la peinture.

Selon les jours, une petite nature morte comme sur la photo ou une fleur sera exposée.

La séance de quatre heures nous laisse le temps d’aller au bout de notre peinture.

Anne Karin Court-Payen enseigne à l’Atelier saint Raphael depuis 20 ans, et donne avec passion des cours de peinture et de dessin tout en vivant de son art. Chaque participant sera guidé, accompagné dans son travail avec de nombreuses explications et démos afin d’acquérir des bases classiques pour son art.

Soyez les bienvenus, n’hésitez pas à contacter Anne Karin pour davantage d’informations.

Atelier saint Raphael 37 rue Richard Lenoir 75011

Contact : +33628236973 atelierakcp@yahoo.fr http://ateliersaintraphael.com/

© anne karin court-payen tasse de café peinte à l’huile dans les tons verts