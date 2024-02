STAGE DE PEINTURE À L’AIGUILLE CHINOISE, BRODERIE SUR GINKO AVEC PAULINE TEXIDOR Port Sainte-Marie Malicorne-sur-Sarthe, samedi 6 avril 2024.

Festival international de broderie d’art

Lors de cette initiation à la peinture à l’aiguille, les élèves réaliseront une broderie comprenant deux feuilles de gingko biloba virevoltantes. Une feuille sera brodée pendant le stage et l’autre devra être réalisée à la maison. L’ouvrage sera réalisé sur un tissu de soie sauvage avec des fils de soie chinois authentiques afin de donner à l’ensemble une consonnance d’extrême orient. Le tissu, les fils et les aiguilles seront fournis ainsi que les tambours, seuls les ciseaux devant être fournis par les participantes. Les élèves repartiront avec leur ouvrage et les fils de soie nécessaires pour achever la broderie.

1 à 6 élèves max.

Durée 3 h. EUR.

Date : 2024-04-06

14:00:00

17:00:00

Port Sainte-Marie Collége Marcel Pagnol

Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire info@valleedelasarthe.fr

