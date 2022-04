Stage de Pêche Bias, 28 avril 2022, Bias.

Stage de Pêche Bias

2022-04-28 – 2022-04-29

Bias Landes Bias

La Fédération départementale de pêche des Landes organise un stage de pêche pour les 9 à 17 ans.

Objectifs: Faire découvrir les techniques modernes de pêche et développer les connaissances des pêcheurs en herbe.

Thématiques abordées: coup à 4 m (canne téléscopique) et feeder (canne moulinet/gros poissons ), montages: les noeuds de pêche, poissons et milieux aquatiques prospectés

Activité encadrée par des moniteurs diplômés.

Matériel de pêche fourni

60 Euros le stage de 2 jours.

Renseignements et inscriptions : sur le site www.peche-landes .com rubrique découvrir la pêche : https://www.peche-landes.com/events/stage-de-peche-au-coup-feeder-a-bias-les-28-et-29-avril-2022/

Tél: 06 07 76 79 02

Bias

dernière mise à jour : 2022-04-06 par