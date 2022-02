Stage de pêche au coup/feeder Messanges, 21 avril 2022, Messanges.

Stage de pêche au coup/feeder Messanges

2022-04-21 10:00:00 – 2022-04-22 16:00:00

Messanges Landes Messanges

Le pôle d’animation de la Fédération de Pêche des Landes propose cette formule d’apprentissage sur 2 journées consécutives du mois d’avril :

Objectifs : faire découvrir les techniques modernes de pêche et développer les connaissances des pêcheurs en herbe

Thématiques abordées : pêche coup à 4 m (canne télescopique) et pêche au feeder (moulinet) – montages – les nœuds de pêche – poissons et milieux aquatiques prospectés

Dates : 21 et 22 avril 2022 (accueil à la journée)

Age et nombre de places : de 9 à 17 ans – 8 places

Niveau : déjà pêcheurs ou débutants

Tarif : 60€ le stage

Ce stage est encadré par des animateurs diplômés du Brevet Professionnel Jeunesse et Éducation Populaire (BPJEPS) option Pêche de Loisirs.

L’ensemble du matériel est ainsi fourni par la Fédération.

Réservation en ligne, places limitées.

PECHE LANDES

Messanges

