Stage de pêche à Sanguinet Sanguinet, 2 novembre 2021, Sanguinet.

Stage de pêche à Sanguinet 2021-11-02 – 2021-11-03

Sanguinet Landes Sanguinet

Tu as entre 10 et 17 ans et tu veux découvrir et/ou apprendre à pêcher. A SANGUINET, un stage de pêche BORD et BATEAU aura lieu sur 2 jours la seconde semaine de la Toussaint.

– Intitulé : Pêche du bord (plage de Ste Eulalie en Born) et en bateau

– Thématiques abordées : feeder (du bord) – carnassiers aux leurres (en bateau) – montages – les nœuds de pêche – poissons et milieux aquatiques prospectés

– Age et nombre de places : de 10 à 17 ans – 9 places

– Niveau : déjà pêcheurs et débutants

Ces ateliers sont encadrés par un moniteur diplômé de la Fédération Départementale (BPJEPS option Pêche de Loisirs) et un moniteur-guide de pêche indépendant avec son bateau(BPJEPS option Pêche de Loisirs). L’ensemble du matériel est fourni.

