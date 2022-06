Stage de pastels avec Oléna Duchêne Montignac Montignac Catégories d’évènement: 24290

Montignac

Stage de pastels avec Oléna Duchêne Atelier de stages Pastels Girault 12 Rue Joseph Joubert Montignac

2022-09-20 09:00:00 – 2022-09-22 17:30:00

Montignac 24290 École des Arts académiques 1983 à 1987, pratique le pastel sec depuis 7 ans.

Membre de la Société des Pastellistes de France et Art du Pastel en France, Oléna Duchêne peint principalement des natures mortes. Vous pouvez admirer quelques unes de ses œuvres sur le site de l’artiste. Thème : Floraison de jardin. Lumière et atmosphère. Travailler avec un fond aquarelle.

Niveau requis : tous niveaux Déroulé du stage :

1er jour : pastel sec et fusain. 2ème et 3ème jour : pastel sec avec fond aquarelle Objectif : Appréhension des formes faciles et perspectives aériennes.

Atelier de stages Pastels Girault 12 Rue Joseph Joubert Montignac

