STAGE DE PASTEL SEC Centre culturel Saint-Pierre La Turballe, samedi 3 février 2024.

STAGE DE PASTEL SEC Centre culturel Saint-Pierre La Turballe Loire-Atlantique

Ces stages d’une journée s’adressent aux tout débutants comme aux initiés et les groupes sont limités à six personnes.

Vous prétendez ne pas savoir dessiner, ce n’est pas un obstacle, n’hésitez surtout pas !

Après une démonstration de l’artiste, vous serez guidés dans vos réalisations toute la journée, de manière personnelle et attentive.

Une petite liste de matériel vous sera communiquée lors de votre réservation.

Si vous possédez déjà vos pastels secs apportez-les ; sinon ils vous seront prêtés. Vous pourrez acquérir sur place une ou deux feuilles de Canson de format 50×65 cm.

Des supports pour vos feuilles et des chevalets seront mis à votre disposition.

Bonne humeur et spontanéité feront la réussite de votre journée !

Plus d’infos .

Centre culturel Saint-Pierre 13 rue de l’Eglise

La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire associationprisme44@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 09:30:00

fin : 2024-02-03 15:30:00



