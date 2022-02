Stage de Pastel Espace d’Accueil Antoine de Saint Exupery Montrabé Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Montrabé

Stage de Pastel Espace d’Accueil Antoine de Saint Exupery, 14 mai 2022, Montrabé. Stage de Pastel

Espace d’Accueil Antoine de Saint Exupery, le samedi 14 mai à 09:30

Stage animé par Nadine Roulleaux (Pastelliste) Prévoir un repas froid

sur inscription 45€ la journée (+ adhésion pour les non adhérents : 15 € pour les Montrabéens et 20 € pour les autres)

organisé par le club des Artistes de Montrabé Espace d’Accueil Antoine de Saint Exupery allée de la Gare 31850 MONTRABE Montrabé Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T09:30:00 2022-05-14T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Montrabé Autres Lieu Espace d'Accueil Antoine de Saint Exupery Adresse allée de la Gare 31850 MONTRABE Ville Montrabé lieuville Espace d'Accueil Antoine de Saint Exupery Montrabé Departement Haute-Garonne

Espace d'Accueil Antoine de Saint Exupery Montrabé Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montrabe/

Stage de Pastel Espace d’Accueil Antoine de Saint Exupery 2022-05-14 was last modified: by Stage de Pastel Espace d’Accueil Antoine de Saint Exupery Espace d'Accueil Antoine de Saint Exupery 14 mai 2022 Espace d'Accueil Antoine de Saint Exupery Montrabé Montrabé

Montrabé Haute-Garonne