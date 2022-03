Stage de pansori et minyo avec Min Hye-sung Centre Culturel Coréen Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stage de pansori et minyo avec Min Hye-sung Centre Culturel Coréen, 13 juin 2022, Paris. Stage de pansori et minyo avec Min Hye-sung

du lundi 13 juin au jeudi 23 juin à Centre Culturel Coréen

Présentation de l’enseignante Disciple de la grande chanteuse Pak Song-hee, trésor national vivant, Min Hye-sung est aujourd’hui une spécialiste reconnue de cet art emblématique de la culture coréenne qu’est le pansori, “chant traditionnel à une voix avec tambour ”, “récit épique populaire et savant”, ou, pour résumer : “opéra rauque”. Elle l’enseigne à l’Université Won-Kwang d’Iksan, au cœur de la région du Jeolla, berceau historique du genre, et se produit régulièrement en Corée. Elle tourne aussi en Chine, en Mongolie, en Allemagne, en Belgique et en France. **Contenu du stage** * Compréhension du pansori comme genre. * Approche des techniques de chant pansori, apprentissage d’un extrait du pansori Sugungga, l’histoire du roi dragon de la Mer du Sud. La partie étudiée est celle nommée “Le tigre descend” (sous réserve). * Apprentissage des rythmes. * Travail sur la gestuelle. * Pratique du “chuimsae”. * Chant populaire minyo Shinbaetnorae (“Nouveau chant de marin”) : une composition contemporaine s’inspirant des chants folkloriques de marins, baetnorae. ***Stage gratuit ouvert à tous après inscription préalable obligatoire.** **CENTRE CULTUREL** **AUDITORIUM** Renseignements et inscriptions (à partir de début mai) sur [[www.coree-culture.org](www.coree-culture.org)](www.coree-culture.org) / Tél. : 01 47 20 83 86

Sur inscription

Du 13 au 23 juin, du lundi au vendredi de 18h 30 à 20h 30 Centre Culturel Coréen 20, rue la Boétie Paris Paris 8e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-13T18:30:00 2022-06-13T20:30:00;2022-06-14T18:30:00 2022-06-14T20:30:00;2022-06-15T18:30:00 2022-06-15T20:30:00;2022-06-16T18:30:00 2022-06-16T20:30:00;2022-06-17T18:30:00 2022-06-17T20:30:00;2022-06-20T18:30:00 2022-06-20T20:30:00;2022-06-21T18:30:00 2022-06-21T20:30:00;2022-06-22T18:30:00 2022-06-22T20:30:00;2022-06-23T18:30:00 2022-06-23T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre Culturel Coréen Adresse 20, rue la Boétie Ville Paris lieuville Centre Culturel Coréen Paris Departement Paris

Centre Culturel Coréen Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stage de pansori et minyo avec Min Hye-sung Centre Culturel Coréen 2022-06-13 was last modified: by Stage de pansori et minyo avec Min Hye-sung Centre Culturel Coréen Centre Culturel Coréen 13 juin 2022 Centre Culturel Coréen Paris Paris

Paris Paris