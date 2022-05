Stage de Pain à l’Ancienne, 17 septembre 2022, .

Stage de Pain à l’Ancienne

2022-09-17 09:00:00 09:00:00 – 2022-09-17 17:30:00 17:30:00

Ce stage se déroule sur une journée complète et est placé sous le signe de la convivialité et du partage.

Les participants sont invités à apporter leur pique nique et leurs couverts, afin que nous puissions manger tous ensemble !

PROGRAMME :

9H : Accueil des participants au Moulin, autour d’un café.

10H30 : Pétrissage.

12H – 13H30 : Pause pique-nique (chaque participant prévoit ses victuailles), dans endroit couvert à cet effet.

13H30 – 14H30 : Façonnage des pâtons et mise en corbeille.

14H30 – 16H15 : Balade sur le circuit du Moulin. Chauffe du four à bois.

16H15 : Enfournement et cuisson du pain.

17H15 : Café et sortie des pains du four. Chaque participant emporte son pain pour le savourer.

Stage pain organisé à partir d’un minimum de 8 adultes.

Tarifs: 50€/adulte | 18€/enfant (5-12 ans)

dernière mise à jour : 2022-04-29 par