Stage de oud Centre des Cultures du Monde Voiron,Voiron (38)

Stage de oud Centre des Cultures du Monde Voiron,Voiron (38), 5 mars 2022, . Stage de oud

Centre des Cultures du Monde Voiron, Voiron (38), le samedi 5 mars à 14:00

Poursuivez le voyage et la découverte de la Syrie avec l’instrument traditionnel et oriental aux notes douces: le oud. Un stage convivial autour de cet instrument avec Nemer, qui vous accompagnera avec sa bonne humeur, son accueil et bien sûr sa passion pour la musique. *source : événement [Stage de oud](https://agendatrad.org/e/35193) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

25€

avec Nemer Alzahr Centre des Cultures du Monde Voiron,Voiron (38) 45, Avenue de Paviot Centre des Cultures du Monde Voiron, 38500 Voiron, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T18:00:00

Détails Autres Lieu Centre des Cultures du Monde Voiron,Voiron (38) Adresse 45, Avenue de Paviot Centre des Cultures du Monde Voiron, 38500 Voiron, France lieuville Centre des Cultures du Monde Voiron,Voiron (38)

Centre des Cultures du Monde Voiron,Voiron (38) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//