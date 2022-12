Stage de Noël : trapèze et tissu aérien Saint-Sorlin-en-Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Sorlin-en-Valloire

Stage de Noël : trapèze et tissu aérien Saint-Sorlin-en-Valloire, 19 décembre 2022, Saint-Sorlin-en-Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire. Stage de Noël : trapèze et tissu aérien Gymnase Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme

2022-12-19 09:30:00 09:30:00 – 2022-12-21 12:00:00 12:00:00 Saint-Sorlin-en-Valloire

Drôme Saint-Sorlin-en-Valloire Venez vous exercer et/ou prendre plaisir à l’activité du trapèze et du tissu aérien.

Adultes, ados et enfants sont les bienvenus! dansedescollines@yahoo.com +33 6 87 30 89 22 Saint-Sorlin-en-Valloire

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Sorlin-en-Valloire Autres Lieu Saint-Sorlin-en-Valloire Adresse Gymnase Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme Ville Saint-Sorlin-en-Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire lieuville Saint-Sorlin-en-Valloire Departement Drôme

Saint-Sorlin-en-Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sorlin-en-valloire-saint-sorlin-en-valloire/

Stage de Noël : trapèze et tissu aérien Saint-Sorlin-en-Valloire 2022-12-19 was last modified: by Stage de Noël : trapèze et tissu aérien Saint-Sorlin-en-Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire 19 décembre 2022 Drôme Gymnase Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme Saint-Sorlin-en-Valloire

Saint-Sorlin-en-Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme