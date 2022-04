Stage de Noël de dessin et peinture avec l’artiste Moss Lab Atelier Matière et imaginaire de Natasha Mercier Paris Catégories d’évènement: île de France

Stage de Noël de dessin et peinture avec l’artiste Moss Lab Atelier Matière et imaginaire de Natasha Mercier, 7 avril 2022, Paris. . payant 200 € pour 5 jours (15 h). Cours de 10h à 13 h. 45 € par jour.

Que vous vouliez explorer différentes techniques ou que vous choisissiez de venir une seule matinée, vous êtes bienvenu(e) ! Stage pour adultes et enfants à partir de 6 ans Programme : Lundi : crayon / mine de plomb / pastels / fusain / pierre noire / sanguine / pastels secs Mardi : gouache / plume et encre / pastels gras Mercredi : acrylique Jeudi : aquarelle Vendredi : gravure / kitchen-lithographie et pochoirs Publics concernés Le stage s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux dessinateurs confirmés, aux futurs étudiants d’écoles d’arts, MANAA et prépas (aide à constituer un dossier). Le stage peut aussi d’adapter à vos besoins. Vous choisissez un thème que vous aimez et apportez quelques images/objets sur ce thème (nature, vacances, sport, portrait, voyage, nourriture, animaux …).

Chaque jour de la semaine une technique artistique particulière vous est proposée pour traiter votre sujet. A la fin de la semaine vous aurez un ensemble de créations plastiques vous permettant de faire un petit recueil personnalisé. Ces stages ont pour but d’une part de développer la maîtrise du dessin (observation, structure, mise en page, échelle, repères, perspective, valeurs, couleur, etc. ), d’autre part de vous faire découvrir différents outils (crayon, plume, pastel, acrylique, lavis, fusain, etc.), d’expérimenter et de s’amuser. Il est demandé d’apporter votre documentation (image/objet) pour le sujet de votre choix. En ce qui concerne le matériel, vous n’aurez qu’une pochette A4 de papier Canson à apporter, tout le reste du matériel est fourni. Ces stages sont confirmés à partir de 3 inscriptions. Indispensables pour réserver votre place : Vos coordonnées, adresse, téléphone, date de naissance accompagnées d’un chèque de réservation de 80€ pour le stage complet ou une réservation de 20€ par jour d’inscription à l’ordre de l’Atelier Natasha Mercier à envoyer à l’adresse de l’atelier, le solde sera à régler auprès du professeur le 1er jour du stage. Atelier Matière et imaginaire de Natasha Mercier 41, rue de la Butte aux Cailles 75013 Paris Contact : https://www.moss-lab.com/ 06 28 04 60 22 matiere.imaginaire@gmail.com https://www.facebook.com/moss.lab.96/ https://www.facebook.com/moss.lab.96/ https://www.matiere-imaginaire.fr/dessin-stage-de-vacances/

