STAGE DE NATATION Piscine Les Bassins de la Chesnaie Nozay, mardi 23 avril 2024.

Découvrez sans plus attendre les stages de natation de la piscine de Nozay !

Profitez des vacances scolaires pour participer aux stages de natation de niveau débutant et autonomie la première semaine et niveaux « autonomie » et « confirmé », la deuxième semaine.

Enfants à partir de 6 ans

Sur inscription auprès de la piscine .

Début : 2024-04-23

fin : 2024-05-03

Piscine Les Bassins de la Chesnaie 14 Allée du Sophora

Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire piscine@cc-nozay.fr

