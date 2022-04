Stage de natation Jullouville Jullouville Catégories d’évènement: Jullouville

Stage de natation
2022-07-04 – 2022-08-26
Plage de Julouville Piscine de la cale des plaisanciers Julouville
Jullouville

14:30:00 – 18:00:00

Jullouville Manche En partenariat avec les Dauphins de Julouville, Coach et Maître nageur Maé, vous propose pour les petits comme pour les grands, des stages de natation d’une semaine ou plus au sein d’une piscine éphémère située à la cale des plaisanciers de Julouville. – Stage de 30 minutes tous les jours

– Maximum 3 personnes/groupe

– piscine couverte d’un abris par temps de pluie

– piscine chauffée

– Maître nageur dans l’eau Tarif :

Stage de 5 jours du Lundi au Vendredi (20 euros les 30 minutes)

ou

