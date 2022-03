Stage de natation enfants – Printemps 2022 Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Stage de natation enfants – Printemps 2022

1. 10 séances
2. Horaires : 9h00 – 9h45 pour les 6/11 ans et 13h – 13h45 pour les 4/5ans
3. Tarif columérin : 60 euros
4. Tarif extérieur : 80 euros
5. **Inscriptions à partir du 4 avril 2022**

Pour plus de renseignements sur les objectifs et contenus des stages, consulter la page suivante : [ici](https://www.espacenautique-colomiers.com/index.php?id=952)

Déroulement de l'inscription :
1. La création du compte doit être réalisée au nom de l'enfant inscrit à l'activité. NE PAS EN CREER un nouveau s'il en a déjà un ou si vous avez oublié les identifiants.
2. Cliquer sur [Réservation activité à la séance](http://reservations.espacenautique-colomiers.fr/) puis sur Stage enfants.
3. Cliquer sur Confirmer inscription.
4. Le paiement valide l'inscription. Il doit être fait à l'accueil de l'Espace nautique Jean Vauchère au plus tard dans les 8 jours suivant la réservation.

Mairie de Colomiers, 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers
du lundi 25 avril au vendredi 6 mai

