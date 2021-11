Bassemberg Bassemberg 67220, Bassemberg Stage de natation Bassemberg Bassemberg Catégories d’évènement: 67220

Bassemberg

Stage de natation Bassemberg, 2 novembre 2021, Bassemberg. Stage de natation Bassemberg

2021-11-02 11:15:00 – 2021-11-05 12:00:00

Bassemberg 67220 Bassemberg EUR Stages de natation enfants à partir de 5 ans, des modules de 10 leçons avec 2 niveaux de compétences: groupe débutant pour apprendre les basiques et évoluer en sécurité dans l’eau, ou groupe perfectionnement pour les enfants ayant déjà des notions.

Informations et inscriptions à l’accueil du centre ou par téléphone. +33 3 88 58 93 93 Stages de natation enfants à partir de 5 ans, des modules de 10 leçons avec 2 niveaux de compétences: groupe débutant pour apprendre les basiques et évoluer en sécurité dans l’eau, ou groupe perfectionnement pour les enfants ayant déjà des notions.

Informations et inscriptions à l’accueil du centre ou par téléphone. Bassemberg

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: 67220, Bassemberg Autres Lieu Bassemberg Adresse Ville Bassemberg lieuville Bassemberg