La piscine AquaSud propose un stage de 5 jours pour ados non-nageurs.

L’objectif est de vaincre sa peur de l’eau et apprendre enfin à nager ; de permettre aux ados non-nageurs de reprendre confiance en eux, de s’entretenir physiquement et de s’amuser ou de découvrir de nouvelles activités en piscine. Informations et inscriptions

À l'accueil d'AquaSud sport@ccpbs.fr +33 2 98 96 00 00 http://www.ccpbs.fr/

Piscine AquaSud 17 Rue Raymonde Folgoas-Guillou Pont-l'Abbé

