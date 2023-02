Stage de Natation 3-5 ans Centre médical Lariboisière Fougères OT - FOUGERES Fougères Catégories d’Évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

Stage de Natation 3-5 ans Centre médical Lariboisière, 20 février 2023, Fougères OT - FOUGERES Fougères. Stage de Natation 3-5 ans 8 Rue Gaston Cordier Centre médical Lariboisière Fougères Ille-et-Vilaine Centre médical Lariboisière 8 Rue Gaston Cordier

2023-02-20 – 2023-02-24

Centre médical Lariboisière 8 Rue Gaston Cordier

Fougères

Ille-et-Vilaine Fougères Eau’plaisir propose des cours de natation pour les petits sous format de stage de 5 matinées réservés aux enfants à partir de 3 ans jusqu’à 5 ans. Les premières notions qui seront vues seront l’autonomie de l’enfant pour se mettre en sécurité sur le dos et respirer ou crier à l’aide. Les enfants apprendront également à regagner le bord de la piscine, et à sortir de l’eau seul. Le rythme de l’enfant est respecté et l’approche pédagogique sera sous forme de jeux et d’ateliers. cours.eau.plaisir@gmail.com +33 6 75 31 98 41 Centre médical Lariboisière 8 Rue Gaston Cordier Fougères

dernière mise à jour : 2023-02-07 par OT – FOUGERES

Détails Catégories d’Évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Fougères Adresse Fougères Ille-et-Vilaine OT - FOUGERES Centre médical Lariboisière 8 Rue Gaston Cordier Ville Fougères OT - FOUGERES Fougères lieuville Centre médical Lariboisière 8 Rue Gaston Cordier Fougères Departement Ille-et-Vilaine

Fougères Fougères OT - FOUGERES Fougères Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fougeres ot - fougeres fougeres/

Stage de Natation 3-5 ans Centre médical Lariboisière 2023-02-20 was last modified: by Stage de Natation 3-5 ans Centre médical Lariboisière Fougères 20 février 2023 8 Rue Gaston Cordier Centre médical Lariboisière Fougères Ille-et-Vilaine Centre médical Lariboisière Fougères Fougères Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine OT - FOUGERES

Fougères OT - FOUGERES Fougères Ille-et-Vilaine