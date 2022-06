Stage de natation

Stage de natation, 11 juillet 2022, . Stage de natation



2022-07-11 09:00:00 – 2022-07-15 09:45:00 35 35 EUR Cet été la piscine et l’espace bien-être Nayéo proposent des stages de natation pendant tout l’été pour les enfants à partir de 6 ans avec deux niveaux d’apprentissage : initiation et intermédiaire.

Inscription obligatoire. Cet été la piscine et l’espace bien-être Nayéo proposent des stages de natation pendant tout l’été pour les enfants à partir de 6 ans avec deux niveaux d’apprentissage : initiation et intermédiaire.

Inscription obligatoire. Cet été la piscine et l’espace bien-être Nayéo proposent des stages de natation pendant tout l’été pour les enfants à partir de 6 ans avec deux niveaux d’apprentissage : initiation et intermédiaire.

Inscription obligatoire. dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville