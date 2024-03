Stage de Natarayoga Ecole de Danse Véronique Beliot Foy Mont-de-Marsan, dimanche 24 mars 2024.

Stage avec Corinne et Mawanna. Stage incluant danse africaine, yoga et voyage sonore. Informations et réservation au 06 89 26 26 30. 40 40 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 14:00:00

fin : 2024-03-24 17:00:00

Ecole de Danse Véronique Beliot Foy 448 avenue Eloi Ducom

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

