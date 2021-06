Bourgoin-Jallieu Maison Familiale Rurale La Grive , Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu, Isère Stage de musiques traditionnelles Maison Familiale Rurale La Grive | Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Catégories d’évènement: Bourgoin-Jallieu

Accueil en journée de 9 h à 17 h – repas de midi compris (sauf mercredi midi) mais pas d’hébergement. Chacun pourra se trouver l’hébergement de son choix entre Bourgoin-Jallieu et l’Isle d’Abeau. Repos le mercredi matin. 7 ateliers à petits effectifs en présentiel avec les règles sanitaires à respecter. Pour les autres ateliers, nous vous proposons une solution en visio. Les soirs, des concerts en live ou autres propositions seront diffusés en ligne. **Ateliers en présentiel :** * Musiques des Balkans avec David Brossier * Musique du Massif Central avec Laurence Dupré * Flûte à bec avec Christophe Sacchettini * Accordéon diatonique moyen avec Jean-Loup Sacchettini et Jean-Marc Rohart * Chant avec Catherine Faure et Anne-Lise Foy (en alternance) * Violon avec Valère Passeri **Ateliers en distantiel** (via le logiciel Zoom) * Accordéon diatonique confirmé avec Stéphane Milleret * Chant avec Catherine Faure et Anne-Lise Foy (en alternance) * Clarinette avec Jean-Pierre Sarzier * Accordéon chromatique avec Patrick Reboud Inscription sur [le site de Mydriase à cette adresse](https://www.stagemydriase.fr/stage-musiques-traditionnelles/)

Plein tarif : 440,00 € en présentiel, 320,00 € en distanciel

Ouverture des inscriptions en ligne : Dimanche 13 juin à 20h Maison Familiale Rurale La Grive | Bourgoin-Jallieu 88 Route de Lyon la Grive, 38300 Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Isère

