Stage de musique : initiation à la guitare Tardets-Sorholus

Tardets-Sorholus

Stage de musique : initiation à la guitare Tardets-Sorholus, 24 février 2022, Tardets-Sorholus.

2022-02-24

Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques Tardets-Sorholus EUR 25 Exporer les sonorités de la guitare acoustique et les différentes manières de la tenir. Jouer quelques notes, seul et à plusieurs. Découvrir les accords, reproduire un rythme simple, marquer les accents, interpréter une mélodie.

Ce stage est destiné aux débutants. Les participants peuvent venir avec leur guitare s’ils en ont une. Sinon, un instrument leur sera prêté sur place.

Pour les jeunes de 11 à 16 ans.

+33 6 29 35 42 05

Rue Arhanpia Kakotxa Tardets-Sorholus

