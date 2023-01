Stage de musique et d’informatique Pau Pau Catégories d’Évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Stage de musique et d’informatique Pau, 6 février 2023, Pau . Stage de musique et d’informatique 26 Avenue des Lilas Locaux du GAM Pau Pyrénées-Atlantiques Locaux du GAM 26 Avenue des Lilas

2023-02-06 09:30:00 – 2023-02-06 17:00:00

Locaux du GAM 26 Avenue des Lilas

Pau

Pyrénées-Atlantiques EUR 42 62 Après une présentation de ce genre musical, les participants

aborderont les notions de transformations des sources sonores

(prises de son effectuées le matin), par des manipulations sur

les appareils présents (transposition, volume, vitesse,

renversement…).

Ce travail sera complété par une recherche plus créative en

jouant, entre autres, avec la combinaison, la superposition ou

la spatialisation des matières sonores obtenues. Ces choix

esthétiques aboutiront à la réalisation d’une pièce collective. Après une présentation de ce genre musical, les participants

aborderont les notions de transformations des sources sonores

(prises de son effectuées le matin), par des manipulations sur

les appareils présents (transposition, volume, vitesse,

renversement…).

Ce travail sera complété par une recherche plus créative en

jouant, entre autres, avec la combinaison, la superposition ou

la spatialisation des matières sonores obtenues. Ces choix

esthétiques aboutiront à la réalisation d’une pièce collective. +33 5 59 84 22 90 Locaux du GAM 26 Avenue des Lilas Pau

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Pau Pyrénées-Atlantiques Locaux du GAM 26 Avenue des Lilas Ville Pau lieuville Locaux du GAM 26 Avenue des Lilas Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Stage de musique et d’informatique Pau 2023-02-06 was last modified: by Stage de musique et d’informatique Pau Pau 6 février 2023 26 Avenue des Lilas Locaux du GAM Pau Pyrénées-Atlantiques Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau Pyrénées-Atlantiques