Stage de musique et chant Val-au-Perche Val-au-Perche Catégories d’évènement: Orne

Val-au-Perche

Stage de musique et chant Val-au-Perche, 4 juillet 2022, Val-au-Perche. Stage de musique et chant L’Hermitière Eglise et salle des fêtes Val-au-Perche

2022-07-04 – 2022-07-08 L’Hermitière Eglise et salle des fêtes

Val-au-Perche Orne Val-au-Perche 6ème stage dirigé par Lorenzo Cipriani. : “musique et chants dans Le Perche”, sur le thèle de la musique lors de la renaissance Espagnole Concert de cloture le 8 juillet à 18h à l’église. Réservation obligatoire. Payant. 6ème stage dirigé par Lorenzo Cipriani. : “musique et chants dans Le Perche”, sur le thèle de la musique lors de la renaissance Espagnole Concert de cloture le 8 juillet à 18h à l’église. Réservation obligatoire. Payant. stagechoral-hermitiere@yahoo.fr +33 6 52 29 44 77 https://lorenzocipriani.wixsite.com/accueil/stages-estivaux 6ème stage dirigé par Lorenzo Cipriani. : “musique et chants dans Le Perche”, sur le thèle de la musique lors de la renaissance Espagnole Concert de cloture le 8 juillet à 18h à l’église. Réservation obligatoire. Payant. L’Hermitière Eglise et salle des fêtes Val-au-Perche

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Val-au-Perche Autres Lieu Val-au-Perche Adresse L'Hermitière Eglise et salle des fêtes Ville Val-au-Perche lieuville L'Hermitière Eglise et salle des fêtes Val-au-Perche Departement Orne

Val-au-Perche Val-au-Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-au-perche/

Stage de musique et chant Val-au-Perche 2022-07-04 was last modified: by Stage de musique et chant Val-au-Perche Val-au-Perche 4 juillet 2022 Orne Val-au-Perche

Val-au-Perche Orne