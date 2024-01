Stage de musique Emprise(s) ACERMA Paris, 12 février 2024, Paris.

Du lundi 12 février 2024 au samedi 17 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 18h00

.Public adolescents. A partir de 16 ans. Jusqu’à 30 ans. gratuit

Réservation obligatoire via ce formulaire : https://forms.gle/RP6gqGMUs9jdxXDj7

Stage gratuit de musique aux 16-30 ans à l’ACERMA pendant les vacances de février

STAGE DE MUSIQUE EMPRISE(S)

Animé par Lorentz Ivorra & Laurence Moreau

Avis à la jeunesse !

Nous proposons un stage gratuit de musique aux 16-30 ans à l’ACERMA pendant les vacances de février. Des artistes professionnel.le.s vont animer ce stage pour vous proposer d’enrichir votre expression orale et musicale. Lorentz Ivorra est professeur de chant et Laurence Moreau est guitariste, un joli duo pour vous encadrer ! Vous créerez ensemble un spectacle qui mêlera chant, slam et élocution. Vous aborderez aussi la question des emprises au sens large : emprises de produits, emprises culturelles, sociales, familiales… À vous d’en décliner les formes à travers vos échanges et réflexions communes

Infos :

Quand ? : Du lundi 12 au samedi 17 février 2024

À quelle heure ? De 14h à 18h du lundi au vendredi

Restitution le samedi 16 février à 16h

Où ? À l’ACERMA – 22 Quai de la Loire, 75019 Paris

Combien ça coûte ? C’est gratuit !

Comment s’inscrire ? https://forms.gle/RP6gqGMUs9jdxXDj7

À bientôt !

L’équipe de l’ACERMA

ACERMA 22 quai de la Loire 75019 Paris

Contact : https://www.acerma.org/emprise-s +33766292770 coordination.acerma@gmail.com https://forms.gle/RP6gqGMUs9jdxXDj7

@acerma