Stage de musique d'orchestre Châtillon-sur-Seine, 13 août 2022, Châtillon-sur-Seine.

Stage de musique d’orchestre Châtillon-sur-Seine

2022-08-13 – 2022-08-20

Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

Un été musical !

La musique est un formidable vecteur de rencontres et d’échanges !

Le stage de la CMF Côte d’Or rassemble chaque année au mois d’août les musiciens amateurs autour de la pratique de la musique d’orchestre.

Cette année la ville de Châtillon-sur-Seine accueille le stage avec l’appui de La Lyre Châtillonnaise du 13 au 20 août 2022.

Chaque soir des aubades auront lieu dans la ville pour permettre aux stagiaires de présenter leur travail du jour à la population. Le jeudi se tiendra une représentation des classes d’instruments et ateliers dans un lieu incontournable de la région. Pour clôturer la semaine, un grand concert sera donné au gymnase Désiré Nisard le 20 août 2022.

Encadrés par une équipe d’enseignants, d’animateurs et de bénévoles, les musiciens découvrent et perfectionnent la pratique collective en orchestre et leur technique instrumentale. Le stage est ouvert à tous les instrumentistes à vents, aux percussions ainsi qu’aux accordéonistes et bassistes à partir de 8 ans ayant un minimum de connaissances musicales (2 à 3 années de pratique recommandées).

Spectateurs ou musiciens, vivez pendant une semaine au rythme de la musique et de la bonne humeur !

Informations sur Stagecmf21.fr

https://stagecmf21.fr/

Valentine Ingardin

Châtillon-sur-Seine

