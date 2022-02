Stage de Musique d’ensemble trad Espace Val de Gif salle au-dessus du Lidl,Gif-sur-Yvette (91), 23 avril 2022, .

Stage de Musique d’ensemble trad

Espace Val de Gif salle au-dessus du Lidl, Gif-sur-Yvette (91), le samedi 23 avril à 14:00

**Stage de Musique Traditionnelle Française à danser pour tous instruments (trad ou non !) le samedi 23 avril 2022 de 14h à 18h à la salle du Val-de-Gif à GIF-SUR-YVETTE (RER B – 91), animé par Isabelle BLÔ.** **Objectifs** : Jouer en ensemble les airs envoyés (4 à priori) au préalable par l’animatrice et préparés par chaque participant (avec les supports partitions/tablatures et audios/vidéos) pour faire danser. Travail de mise en place des différents instruments, des voix et orchestrations. Les notions de cadence et pulsation seront abordées, indispensables pour bien jouer de la musique à danser ! (Il y a un piano droit sur place, pour info). Des airs peu connus voire inédits seront proposés ; de quoi renouveler son répertoire. **Niveau requis : non débutant**, musicien autonome dans l’apprentissage de mélodies et maîtrisant son instrument. **Tarif** : **30€ par musicien** (chèque ou virement bancaire). **Renseignements et inscription** auprès d’Isabelle BLÔ via le **[formulaire de contact sur le site d’Isabelle BLÔ.](https://isablocontact7.wixsite.com/isabelleblo/post/stage-de-musique-d-ensemble-samedi-23-avril-2022)** L’inscription sera validée et les supports de préparation envoyés après réception du règlement. Le stage sera suivi d’une session musicale libre ouverte au public, jusqu’à minuit. Ce sera l’occasion de présenter le fruit de notre travail :) *source : événement [Stage de Musique d’ensemble trad](https://agendatrad.org/e/35510) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

30

organisé par Isabelle BLÔ

Espace Val de Gif salle au-dessus du Lidl,Gif-sur-Yvette (91) Place du Chapitre Espace Val de Gif salle au-dessus du Lidl, 91190 Gif-sur-Yvette, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T18:00:00