Salle Equinoxe, La Tour-du-Pin (38), le samedi 12 mars

Au programme : du rigodon bien sûr …. mais pas que ! Ouvert à tous les instrumentistes (sauf débutants bien sûr !), vous verrez que du rigodon sans violon, c’est possible ! Quelques ingrédients de base (rythme, phrasé,…), une pincée d’ornements,nappés d’un coulis d’arrangements multi-instruments. A servir chaud et dansant. Les partitions seront envoyées à l’avance pour que l’apprentissage des thèmes sefasse avant le stage, ainsi, celui-ci sera consacré à la musicalité, au jeu d’ensemble, aux arrangements … *source : événement [Stage de Musique d’Ensemble](https://agendatrad.org/e/35268) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T09:30:00 2022-03-12T13:30:00

