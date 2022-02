Stage de musique d’ensemble Abbaye de Corbigny,Corbigny (58)

Abbaye de Corbigny, Corbigny (58), le samedi 19 mars

Encasdanse vous propose un stage de musique d’ensemble Avec **Aline Pilon** Autour d’un programme diversifié, dans un répertoire traditionnel Morvan Ouvert à tous les instruments, Stage limité à 12 participants Renseignements et inscription auprès de Dany au 06 11 05 46 10 *source : événement [Stage de musique d’ensemble](https://agendatrad.org/e/35317) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec Aline Pilon
Abbaye de Corbigny, 6, Rue de l'Abbaye, 58800 Corbigny, France

Horaires:

2022-03-19 09:00 - 18:00

