2022-08-09 20:30:00 – 2022-08-09

Concerts des élèves lauréats de l'audition, en solistes, avec l'harmonie de Bayonne

Catégories d'évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz
Lieu Saint-Jean-de-Luz

