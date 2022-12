Stage de musique adultes n°3 : improvisation musicale Tardets-Sorholus Tardets-Sorholus Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Pyrénées-Atlantiques EUR 20 Stage de 6 h sur deux jours. Tous niveaux.

Déployer une improvisation à plusieurs instruments. Comment se lancer à partir d'un thème donné?Trouver un équilibre entre l'écoute de ses propres sonorités et l'attention portée à la musique collective.

