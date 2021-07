Lautrec Lautrec Lautrec, Tarn Stage de mosaïque Lautrec Lautrec Catégories d’évènement: Lautrec

Tarn

Stage de mosaïque Lautrec, 3 août 2021, Lautrec. Stage de mosaïque 2021-08-03 09:30:00 09:30:00 – 2021-08-04 17:00:00 17:00:00 Atelier Expo Vente 17 Place Centrale

Lautrec Tarn EUR 30 120 Découverte et apprentissage des bases de la mosaïque brimosa11@gmail.com +33 6 75 57 33 02 dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Lautrec, Tarn Autres Lieu Lautrec Adresse Atelier Expo Vente 17 Place Centrale Ville Lautrec lieuville 43.70609#2.13843