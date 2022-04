Stage de modelage Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Catégories d’évènement: Manche

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Stage de modelage Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 30 avril 2022, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. Stage de modelage Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

2022-04-30 – 2022-05-01

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Le temps d’un week-end ou de quelques heures, découvrez l’art du modelage et du tournage avec l’artiste, par petit groupe de cinq stagiaires. 10h à 18h avec Karine Goldberg, céramiste à Percy. Tarif : 250€. Réservation en ligne. Le temps d’un week-end ou de quelques heures, découvrez l’art du modelage et du tournage avec l’artiste, par petit groupe de cinq stagiaires. 10h à 18h avec Karine Goldberg, céramiste à Percy. Tarif : 250€. Réservation en ligne. https://www.karinegoldberg.com/stages Le temps d’un week-end ou de quelques heures, découvrez l’art du modelage et du tournage avec l’artiste, par petit groupe de cinq stagiaires. 10h à 18h avec Karine Goldberg, céramiste à Percy. Tarif : 250€. Réservation en ligne. Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Autres Lieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Adresse Ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny lieuville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Departement Manche

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villedieu-les-poeles-rouffigny/

Stage de modelage Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 2022-04-30 was last modified: by Stage de modelage Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 30 avril 2022 manche Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche