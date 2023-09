Stage de modelage Gratuit Emprise(s) ACERMA Paris, 23 octobre 2023, Paris.

Stage de modelage gratuit Emprise(s) pour les jeunes entre 16 ans et 30 ans.

[STAGE MODELAGE – EMPRISE(S)]

Viens façonner la terre à l’ACERMA et explorer ta créativité à travers la pratique du modelage ! Ce stage te permettra de découvrir les techniques manuelles de cet art dans une atmosphère bienveillante et propice à l’inspiration. Autour de la thématique des Emprise(s), laisse toi guider et exprime toi par le lien avec la terre. En plus, tes œuvres seront exposées le samedi 28 octobre à l’ACERMA, de quoi découvrir la vie d’artiste….

Infos pratique :

Quoi ? Stage de modelage

Quand ? Du lundi 23 octobre au samedi 28 octobre 2023 14h à 18h

Où ? Dans nos locaux ACERMA – 22 quai de la Loire, 75019, Paris

Pour qui ? Tout jeune de 16 à 30 ans. Ce stage s’adresse à tous les niveaux.

Combien ? Le stage est entièrement gratuit !

Comment s’inscrire ? En remplissant ce formulaire

