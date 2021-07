Stage de modelage au Jardin des Sculptures Bois-Guilbert, 14 août 2021-14 août 2021, Bois-Guilbert.

Stage de modelage au Jardin des Sculptures 2021-08-14 14:00:00 – 2021-08-15 16:00:00 Jardin des sculptures 1008 route d’Héronchelles

Bois-Guilbert Seine-Maritime

Stages autour d’un modèle sur le thème du nu, du couple ou du portrait,

le plus souvent nu féminin, avec la création de deux sculptures sur le

week-end (une pose le samedi, une le dimanche).

Le stage se décompose en 4 temps, matin et après-midi, samedi et dimanche.

L’intervenant introduit, par une explication sur le comportement de la

matière (argile rouge chamottée), les différentes étapes de création

d’une oeuvre, les techniques de sculpture et de modelage.

Durant toute la durée du stage, il forme à l’appréciation des volumes,

l’étude du visage et du corps.

Il donne des explications générales, puis passe d’un stagiaire à l’autre

pour aider par des conseils personnalisés.

Adhésion obligatoire à l’association qui organise ces stages, donne un accès gratuit au jardin pendant les heures d’ouverture et pendant les stages.

Adhésion 2021 : 20€ individuel ou 30€ famille (foyer fiscal).

Stage (8h de cours, terre comprise) : 90€. Une seule journée (4h) : 50€.

Modèle au cornet (20€ par personne conseillés pour deux jours de stage).

Option cuisson (5€ à 15€ en fonction de la taille, 20€ à 25€ pour deux sculptures sur le week-end).

jardindessculpturesboisguilbert@orange.fr +33 2 35 34 86 56

