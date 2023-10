Stage de modelage ACERMA Paris 19, 23 octobre 2023, Paris 19.

Du lundi 23 octobre 2023 au samedi 28 octobre 2023 :

.Public adultes. gratuit

Viens apprendre l’art du modelage du 23 au 28 octobre !

[STAGE MODELAGE – EMPRISE(S)]

Viens façonner la terre à l’ACERMA et explorer ta créativité à travers la pratique du modelage ! Ce stage te permettra de découvrir les techniques manuelles de cet art dans une atmosphère bienveillante et propice à l’inspiration. Autour de la thématique des Emprise(s), laisse toi guider et exprime toi par le lien avec la terre. En plus, tes œuvres seront exposées le samedi 28 octobre à l’ACERMA, de quoi découvrir la vie d’artiste….

ACERMA 22 Quai de la Loire 75019 Paris 19

Contact : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEc4cZTWbGbRBFiq5nrJZWNmcWNn9shVgjB2JcWg6KknioHA/viewform https://www.facebook.com/ACERMA75019

ACERMA