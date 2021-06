Le Haillan Le Haillan Gironde, Le Haillan Stage de méditation, à but caritatif Le Haillan Le Haillan Catégories d’évènement: Gironde

Stage de méditation, à but caritatif. Dimanche 27 juin, de 8h à 12h, matinée de pratique intensive de la méditation. Participation : 10€ Réservation par email : [nathanael.roux@gmail.com](mailto:nathanael.roux@gmail.com) Lieu : Dojo Bel Air – Le Haillan L’intégralité des sommes collectées seront reversées à l’association : Société de Saint Vincent de Paul, antenne du Haillan

Inscription obligatoire

