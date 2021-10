Paris Paris-Ateliers Vaiduc des Arts île de France, Paris Stage de MASQUES PEINTS Paris-Ateliers Vaiduc des Arts Paris Catégories d’évènement: île de France

Stage de MASQUES PEINTS Paris-Ateliers Vaiduc des Arts, 27 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 27 novembre 2021

de 14h à 18h

Le samedi 4 décembre 2021

de 14h à 18h

Le samedi 11 décembre 2021

de 14h à 18h

payant

Plongez dans un atelier de pratique artistique au carrefour de l’ethnologie et de l’histoire de l’art. Ce stage vous invite à réaliser sur votre propre visage face au miroir un masque peint à partir d’une thématique issue : 1. des cultures du monde : L’Océanie 2. du théâtre asiatique : L’Indonésie 3. des portraits de peintres : de Matisse à Modigliani L’atelier se déroule sur 4 heures et comprend : un temps de présentation du thème abordé

un temps de réalisation sur soi

un temps d’habillage du masque avec tissus et accessoires

un temps de prise de photographie

un temps de démaquillage Les photographies seront prises par l’intervenante, 2 ou 3 tirages (en 10X15 cm) et seront donnés en début de l’atelier suivant la création du masque et permettront à chacun de commencer un petit carnet de voyage. Intervenante : Florence Chantriaux Nombre de places : 10 personnes Tarif : 195 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Horaires : Les samedi 27 novembre et 4 et 11 décembre 2021 de 14h00 à 18h00 Attention, le stage porte sur la totalité des 3 séances. Informations et inscriptions au 01 44 61 87 80 ou sur public@paris-ateliers.org. Animations -> Stage Paris-Ateliers Vaiduc des Arts 35 avenue Daumesnil Paris 75012

1, 14 : Gare de Lyon (350m) 8 : Ledru-Rollin (385m)

Contact : Paris-Ateliers 0144618791 public@paris-ateliers.org https://www.paris-ateliers.org/ https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers/

