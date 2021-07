Bressuire Bressuire Bressuire, Deux-Sèvres Stage de maroquinerie Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Deux-Sèvres

Stage de maroquinerie 2021-07-13 – 2021-07-13
Bressuire Deux-Sèvres

Bressuire Deux-Sèvres EUR 150 Vous rêvez depuis longtemps de pénétrer dans un atelier artisanal, de découvrir les matières, les machines, le savoir-faire, et de repartir avec un objet que vous avez fabriqué. Vivez ce moment unique dans l’atelier d’Anne au cours des stages de maroquinerie.

Pendant une demi-journée, une journée ou deux jours, plongez au cœur de son univers. Tous vos sens sont mis en éveil. Venez toucher, voir, sentir mais aussi apprendre et, surtout, faire vous-même !

Peaux d'Anne

